PS5 Il jailbreak su firmware 4 03 da una vulnerabilità PS4

(Di domenica 16 gennaio 2022) Da pochi giorni circola in rete la possibilità in futuro di un possibilesulla console tanto ricercata,la PS5.A quanto pare ZnullPtr uno dei sviluppatori che ha collaborato alsu PS4 è a lavoro sulla re-implementazione su PS5, suldiventato ormai raro 4.03. i was allowed to stir the pot so here it goes: something probably coming to 4.03 ps5 — Control eXecute (@notzecoxao) January 14, 2022 Zecoxao nel frattempo ci aggiorna sul lavoro scrivendo su twitter “probabilmente qualcosa arriverà su 4,03 ps5”.Nel frattempo ZNullPtr ha condiviso ancora qualcosa pic.twitter.com/0OjzF4xiTM — Z (@Znullptr) January 15, 2022 Altre voci parlano solo dell’avvio di homebrew su4.03,ma ovviamente ZNullPtr è alla ricerca nell’oscurità di ulteriori dettagli della console per capire il ...

