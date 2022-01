PS4 Rilasciato ps4jbandroid v2 3 1

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo iOS,adesso è il momento di un ulteriore applicazione per PS4 per i dispositivi Android chiamatodallo sviluppatore rareranger.è un applicazione per dispositivi android che vi permette di creare un server http e inviare l’exploit pOOBs4 su PS4 con firmware 9.00. Dopo che l’exploit è stato caricato, il payload GoldHen viene inviato automaticamente. Inoltre è possibile “iniettare” payload personalizzati grazie al nuovo aggiornamento 2.3.1 Installazione Scarica l’ultimo apk ( https://github.com/rareranger//releases/ ) Installalo sul tuo dispositivo Android Collega il tuo dispositivo Android e PS4 allo stesso WiFi Fai clic su “Avvia server” e inserisci l’indirizzo scritto sopra il pulsante, sul browser della tua PS4 per eseguire l’exploit Dovresti ricevere la ...

