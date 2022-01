“Promuovi la tua musica”: Leoma vince la tappa milanese [FOTO] (Di domenica 16 gennaio 2022) MILANO – Il tour di “Promuovi la tua musica” prosegue senza sosta con moltissimi artisti provenienti da tutta Italia e non solo. Ieri, 15 gennaio, al Nove Studio oltre 25 artisti hanno presentato il loro progetto artistico. A vincere la tappa meneghina è stato il cantautore Leoma (FOTO), 28 anni di Firenze con il singolo “Ogni tuo istante”. Il premio Compilation è andato a 3 artisti: Ginevra Bencivenga, Stefano Cadoni e Dam. Per la sezione cover il riconoscimento come miglior interpretazione è andato alla giovane cantante Elisa Giraudo. Sezione musicisti: Antonio Adduce (pianista). Il prossimo appuntamento a Milano sarà il 5 marzo, sempre al Nove Studio. L'articolo “Promuovi la tua musica”: Leoma vince la ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) MILANO – Il tour di “la tua” prosegue senza sosta con moltissimi artisti provenienti da tutta Italia e non solo. Ieri, 15 gennaio, al Nove Studio oltre 25 artisti hanno presentato il loro progetto artistico. Are lameneghina è stato il cantautore), 28 anni di Firenze con il singolo “Ogni tuo istante”. Il premio Compilation è andato a 3 artisti: Ginevra Bencivenga, Stefano Cadoni e Dam. Per la sezione cover il riconoscimento come miglior interpretazione è andato alla giovane cantante Elisa Giraudo. Sezione musicisti: Antonio Adduce (pianista). Il prossimo appuntamento a Milano sarà il 5 marzo, sempre al Nove Studio. L'articolo “la tua”:la ...

Lopinionista : 'Promuovi la tua musica': Leoma vince la tappa milanese [FOTO] - L65Bottoni : @forza_italia @LiciaRonzulli Ronzulla, ti consiglio di cambiare atteggiamento perché il bubbone sta per esplodere.… - greysprod : Vuoi promuovere la tua musica? Ufficio stampa e radio Interviste radiofoniche FM Magazine e riviste Promozione soci… - radio_skultura : I'm at Murri! Suoni in una band? Amplifica la tua visibilità con Blob Agency! #band #emergenti #musica #indie… - ale_dillo : @annoiatissima_ Ecco brava vai e promuovi la tua supremazia. -