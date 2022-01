Prendere un cardigan ai saldi è la mossa smart da fare ora

Leggi su amica

(Di domenica 16 gennaio 2022) Acquistare unaiinvernali? Niente di più astuto in fatto di moda. Aggiungere questo capo evergreen caldo e avvolgente al proprio armadio di stagione, infatti, è il modo migliore per dare un twist tutto nuovo al look. Tutto questo grazie alla sua capacità di essere indossato in tanti modi diversi. Ildi maglia è uno dei pezzi più facili da stratificare. E giocare con il layering permette di creare ogni volta un outfit differente anche con i vestiti che già abbiamo nel guardaroba.invernali 21/22: Per Coach vince lo stile college, per Celine, l’abbinamento con abito midi. Come indossarlo e quale scegliere L’accoppiatainvernali è dunque il trucco da tenere a mente quando si comincia online la ricerca ...