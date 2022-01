Premier League | Newcastle-Watford 1-1 | gol e highlights | VIDEO

Advertising

calciomercatoit : #Juventus, si avvicina l'addio di #Ramsey: contatti avanzati con il #CrystalPalace - Luxgraph : L'Everton esonera Benitez dopo la sconfitta col Norwich - diamondortega3 : RT @SkySport: Everton, esonerato Rafa Benitez: fatale la sconfitta per 2-1 a Norwich. Le news #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport #Nor… - SkySport : Everton, esonerato Rafa Benitez: fatale la sconfitta per 2-1 a Norwich. Le news #SkyPremier #PremierLeague #PL… - sportli26181512 : #Everton, esonerato #Benitez: fatale la sconfitta col Norwich: I Toffees comunicano ufficialmente che l'allenatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Calciomercato.com

... l'ultima delle quali, ieri, la sconfitta con il Norwich, che era ultimo in classifica nella. L'Everton è sedicesimo, a +6 dalla zona retrocessione, e non vince una gara dal 6 dicembre ...Dopo 19 match, i "Toffees" hanno 19 punti e occupano il 15° posto in. Nelle prossime ore l'Everton comunicherà chi prenderà il posto dell'ex Napoli e Newcastle. Benitez (getty images) ...CALCIO - L'Everton volta pagina: dopo soli 19 punti raccolti in altrettanti match, il club di Liverpool esonera Rafa Benitez.Termina dopo solo 22 partite l'avventura di Rafael Benitez sulla panchina dell'Everton. Arrivato con grandissime aspettative ...