Premier League | giornata 22 | il Man City batte il Chelsea

(Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue l’inarrestabile marcia del Manchesterndo ildi misura, il Liverpool tiene il passo dei campioni in carica. Il Manchester Unted si fa recuperare un doppio vantaggio mentre rinviato fra le polemiche il derby Tottenham-Arsenal. Di seguito l’analisi della22 di22: Man.1-0, Liverpool-Brentford 3-0 Dodicesima vittoria consecutiva del Manchesterche stavolta sconfigge ilper 1-0. Pallino del match sempre nelle mani deizens, come capitato negli ultimi scontri diretti fra le due squadre, ma le occasioni da gol sono una per parte: prima Grealish si ...

Advertising

CalcioPillole : #PremierLeague, #Coutinho: 'Mi mancava questo campionato e queste partite'. Ecco quanto è stato fondamentale… - sportli26181512 : Liverpool, tris al Brentford e secondo posto. Si ferma il West Ham: I Reds vincono 3-0 grazie ai gol di Fabinho, Ox… - internewsit : Liverpool, ritorno alla vittoria in Premier League: battuto il Brentford - - RaiSport : ?? #Premier: il #Liverpool vince e scavalca il #Chelsea Battuto 3-0 il #Brentford. Sorprendente ko casalingo del… - tcm24com : Premier League, i risultati di oggi #premier League inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Calcio News 24

Facile vittoria del Liverpool sul Brentford per 3 - 0 , in una gara valida per la 22ª giornata dellainglese . Le reti dei Reds di Fabinho al 44', Oxlade - Chamberlain al 69' e del giapponese Minamino al 77'. In classifica , la squadra di Klopp è seconda con 45 punti a - 11 dal ...Il ceco ha estimatori anche all'estero, sia inche in Bundesliga. Insomma, tutto lascia supporre che sia arrivato il momento giusto per il grande salto.Facile vittoria del Liverpool sul Brentford per 3-0, in una gara valida per la 22ª giornata della Premier League inglese. Le reti dei Reds di Fabinho al 44', Oxlade-Chamberlain al 69' e del giapponese ...PREMIER LEAGUE - La squadra di Klopp si riprende dopo 3 partite senza successi e affonda il Brentford, nonostante le assenze di Salah e Mané. Fabinho sblocca la ...