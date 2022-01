Advertising

Nazione_Umbria : Precipita dal cavalcavia e muore sulla banchina ferroviaria - AManfrotto : RT @AlfioKrancic: 14 Gennaio 2022 - 17:15 Bimba precipita dal quarto piano, fermato il compagno della madre L'uomo, il 32enne Azar Mohssine… - qn_lanazione : Precipita dal cavalcavia e muore sulla banchina ferroviaria #Terni - quot_umbria : Terni, romeno di 35 anni precipita dal cavalcavia di via Narni e muore - umbriaOn : #Terni, 36enne #precipita dal #cavalcavia e muore a #Cospea: si indaga -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dal

Terni, 16 gennaio 2022 -muretto cavalcavia e muore, dopo un volo di circa sei metri , sulla piccola banchina della stazione ferroviaria di Cospea, lungo la Terni - L'Aquila. La vittima è un uomo di 36 anni ...A seguito dell'impatto, l'automobilista è rimasto ferito e dopo essere stato soccorsopersonale ... Dolore anche in Friuli per l'improvvisa scomparsa del vigile del fuoco Barbacettoper ...Rimane in carcere, ma il gip Agostino Pasquariello ha riformulato l’accusa nei confronti di Azhar Mohssine, il 32enne patrigno della piccola Fatima (3 anni) che giovedì sera è precipitata dal quinto p ...L’incidente stradale si è consumato nelle prime ore di domenica in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza ...