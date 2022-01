Pordenone-Lecce | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Le vacanze natalizie sono ormai un dolce ricordo, e nonostante le problematiche legate al Covid-19, laB va in campo con diverse partite tra le quali. I Ramarri non stanno disputando una grande stagione in cadetteria: la squadra stenta a ottenere dei risultati degni di nota e oramai la lotta per i playout sembra certa. Versante, la squadra pugliese vanta un buon momento di forma e la classifica per ora fa sorridere, con una posizionamento ben consolidato in zona playoff. I tifosi pugliesi possono sognare una promozione inA se i risultati continueranno ad arrivare. Ecco le ultime sulle, ile latv., ...