PlayStation Plus, prime anticipazioni di Febbraio: nuovi giochi gratis (Di domenica 16 gennaio 2022) Spuntano le prime anticipazioni riguardanti il PlayStation Plus del mese di Febbraio. Scopriamo cosa succederà durante il prossimo mese. I giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di gennaio sono stati resi noti a fine 2021 e adesso sui forum si inizia a parlare già dei gameplay gratuiti per il secondo mese dell’anno. Infatti a Febbraio arriveranno altri giochi gratuiti per tutti coloro che hanno una PS4 o una PS5. Questi saranno gratis solamente per gli abbonati a PlayStation Plus. Tutti i giochi che saranno gratuiti (Via Screenshot)Gennaio infatti è stato un mese ricco di novità specialmente grazie all’esordio ... Leggi su vesuvius (Di domenica 16 gennaio 2022) Spuntano leriguardanti ildel mese di. Scopriamo cosa succederà durante il prossimo mese. Idiper il mese di gennaio sono stati resi noti a fine 2021 e adesso sui forum si inizia a parlare già dei gameplay gratuiti per il secondo mese dell’anno. Infatti aarriveranno altrigratuiti per tutti coloro che hanno una PS4 o una PS5. Questi sarannosolamente per gli abbonati a. Tutti iche saranno gratuiti (Via Screenshot)Gennaio infatti è stato un mese ricco di novità specialmente grazie all’esordio ...

