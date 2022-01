Peste suina, cosa significa per il nostro Paese (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo spettro della Peste suina africana, dopo essersi aggirato per l’Europa, forse aiutato dalla poca trasparenza di alcuni Paesi dell’est, nei primi giorni dell’anno è arrivato in Italia. Un cinghiale investito per strada in Piemonte è stato trovato infetto e ora quel cinghiale sta mettendo a rischio le nostre esportazioni di salumi e carni di maiale, del valore di quasi due miliardi di euro, per i blocchi imposti dai Paesi terzi, come hanno subito fatto Cina e Giappone. Il virus della Peste suina africana, che nulla a che fare con la Peste dell’uomo, per il quale è assolutamente innocuo, ha un nome però che dice molto. Si tratta di una vera pestilenza per gli animali che colpisce, il maiale domestico e i suini selvatici come il cinghiale e il facocero in Africa. Per le zone infette tra Piemonte e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo spettro dellaafricana, dopo essersi aggirato per l’Europa, forse aiutato dalla poca trasparenza di alcuni Paesi dell’est, nei primi giorni dell’anno è arrivato in Italia. Un cinghiale investito per strada in Piemonte è stato trovato infetto e ora quel cinghiale sta mettendo a rischio le nostre esportazioni di salumi e carni di maiale, del valore di quasi due miliardi di euro, per i blocchi imposti dai Paesi terzi, come hanno subito fatto Cina e Giappone. Il virus dellaafricana, che nulla a che fare con ladell’uomo, per il quale è assolutamente innocuo, ha un nome però che dice molto. Si tratta di una vera pestilenza per gli animali che colpisce, il maiale domestico e i suini selvatici come il cinghiale e il facocero in Africa. Per le zone infette tra Piemonte e ...

