Per il dopo Sassoli, la sinistra ha trovato la sua nemica (Di domenica 16 gennaio 2022) Martedì prossimo si voterà per eleggere il nuovo Presidente del Parlamento europeo. La morte di David Sassoli c’entra poco con questa evenienza perché il mandato del presidente italiano era comunque giunto al termine essendoci stato un patto fra i due maggiori gruppi di questo parlamento che prevedeva l’avvicendamento di un popolare a un socialista a metà legislatura. Pacta sunt servanda, direbbero i latini. E come i popolari fecero convergere i loro voti su Sassoli due anni e mezzo fa, oggi i socialisti dovrebbero fare lo stesso sul nome proposto per l’alta carica dai popolari. Metsola anti-aborto L’uso del condizionale è però d’obbligo perché a quarantott’ore dal voto si registrano molti mal di pancia non solo fra i socialisti ma anche fra i Verdi e i “liberali” (cosiddetti). Tanto che l’esito della votazione non è scontato, e potrebbero ancora ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 gennaio 2022) Martedì prossimo si voterà per eleggere il nuovo Presidente del Parlamento europeo. La morte di Davidc’entra poco con questa evenienza perché il mandato del presidente italiano era comunque giunto al termine essendoci stato un patto fra i due maggiori gruppi di questo parlamento che prevedeva l’avvicendamento di un popolare a un socialista a metà legislatura. Pacta sunt servanda, direbbero i latini. E come i popolari fecero convergere i loro voti sudue anni e mezzo fa, oggi i socialisti dovrebbero fare lo stesso sul nome proposto per l’alta carica dai popolari. Metsola anti-aborto L’uso del condizionale è però d’obbligo perché a quarantott’ore dal voto si registrano molti mal di pancia non solo fra i socialisti ma anche fra i Verdi e i “liberali” (cosiddetti). Tanto che l’esito della votazione non è scontato, e potrebbero ancora ...

