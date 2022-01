Pensioni: avanti partita governo-sindacati, giovedì focus su giovani e donne (Di domenica 16 gennaio 2022) Comincerà a dipanarsi da giovedì prossimo, 20 gennaio, la trattativa tra governo e sindacati per una riscrittura condivisa della riforma Fornero sulle Pensioni. Il primo dei tre tavoli tecnici convocato al ministero del Lavoro, infatti, dovrebbe affrontare uno dei nodi maggiori sul tappeto: quello relativo ai giovani che entrando in un mercato del lavoro spesso precario e discontinuo non potranno usufruire di un tesoretto di contribuzione adeguata a garantirsi una pensione dignitosa. Il tema è da anni allo studio: la stessa proposta che Cgil, Cisl e Uil si apprestano a discutere, quella di una pensione di garanzia per i giovani, è stata già messa sul tavolo più volte con altri governi senza mai riuscire a vedere la partita chiusa. Anche questa volta esiste il rischio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Comincerà a dipanarsi daprossimo, 20 gennaio, la trattativa traper una riscrittura condivisa della riforma Fornero sulle. Il primo dei tre tavoli tecnici convocato al ministero del Lavoro, infatti, dovrebbe affrontare uno dei nodi maggiori sul tappeto: quello relativo aiche entrando in un mercato del lavoro spesso precario e discontinuo non potranno usufruire di un tesoretto di contribuzione adeguata a garantirsi una pensione dignitosa. Il tema è da anni allo studio: la stessa proposta che Cgil, Cisl e Uil si apprestano a discutere, quella di una pensione di garanzia per i, è stata già messa sul tavolo più volte con altri governi senza mai riuscire a vedere lachiusa. Anche questa volta esiste il rischio ...

