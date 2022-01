Parte l'operazione per il Cav presidente "Niente caccia al voto ci saranno sorprese. Draghi resti premier" (Di domenica 16 gennaio 2022) Il centrodestra è compatto sulla corsa del Cav che domani volerà a Strasburgo per eleggere il successore di Sassoli all’Europarlamento. Tajani: "Per noi non ci sono alternative a Silvio". Salvini: "Basta tirare per la giacca Mattarella" Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 gennaio 2022) Il centrodestra è compatto sulla corsa del Cav che domani volerà a Strasburgo per eleggere il successore di Sassoli all’Europarlamento. Tajani: "Per noi non ci sono alternative a Silvio". Salvini: "Basta tirare per la giacca Mattarella"

