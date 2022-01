Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia supera 29-28 il Lussemburgo e passa alla seconda fase (Di domenica 16 gennaio 2022) La Nazionale italiana di Pallamano maschile approda al secondo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2023! Questo il verdetto emerso dal girone di Torshavn, nelle Isole Faroe, dove gli azzurri hanno piegato quest’oggi 29-28 un ostico Lussemburgo, prendendosi il secondo successo in tre gare dopo quello contro la Lettonia. Buon avvio da parte degli azzurri, che trovano il primo doppio vantaggio già al 4? sul 3-1, grazie ad un ottimo Stefano Arcieri, autentico trascinatore con nove reti nella sola prima frazione. Anche Domenico Ebner tra i pali fa il suo lavoro, ma una serie di errori in attacco permettono al Lussemburgo di riavvicinarsi, fino al -1 sul 10-9, prima di un nuovo allungo dell’Italia, che torna negli spogliatoi avanti 18-14. Nella ripresa, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) La Nazionale italiana dimaschile approda al secondo turno delleai! Questo il verdetto emerso dal girone di Torshavn, nelle Isole Faroe, dove gli azzurri hanno piegato quest’oggi 29-28 un ostico, prendendosi il secondo successo in tre gare dopo quello contro la Lettonia. Buon avvio da parte degli azzurri, che trovano il primo doppio vantaggio già al 4? sul 3-1, grazie ad un ottimo Stefano Arcieri, autentico trascinatore con nove reti nella sola prima frazione. Anche Domenico Ebner tra i pali fa il suo lavoro, ma una serie di errori in attacco permettono aldi riavvicinarsi, fino al -1 sul 10-9, prima di un nuovo allungo del, che torna negli spogliatoi avanti 18-14. Nella ripresa, ...

