Pallamano, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia batte il Lussemburgo e spera (Di domenica 16 gennaio 2022) l’Italia di Trillini ha sconfitto il Lussemburgo per 29-28, successo fondamentale in ottica qualificazione ai Mondiali del 2023. Dopo un’incoraggiante vittoria all’esordio ai danni della Lettonia e una resa inaspettata contro le Far Oer, in un finale rocambolesco, azzurri superiori ai lussemburghesi di misura. Avvio straordinario dei talenti nostrani, con D’Antino e Arcieri mattatori sino al 4-2. Dominio primordiale italiano, al quale hanno partecipato anche Mengon e Parisini, con l’8-3 eloquente a definire il destino della parte iniziale del match. Lussemburgo in bambola sino a metà primo tempo, ma risorto dalle proprie ceneri grazie all’apporto offensivo di Trivic e Hoffmann, quest’ultimo grande protagonista della partita: 10-9. Bene anche Kaysen per il Lussemburgo, ma Bortoli e ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022)di Trillini ha sconfitto ilper 29-28, successo fondamentale in ottica qualificazione aidel. Dopo un’incoraggiante vittoria all’esordio ai danni della Lettonia e una resa inaspettata contro le Far Oer, in un finale rocambolesco, azzurri superiori ai lussemburghesi di misura. Avvio straordinario dei talenti nostrani, con D’Antino e Arcieri mattatori sino al 4-2. Dominio primordiale italiano, al quale hanno partecipato anche Mengon e Parisini, con l’8-3 eloquente a definire il destino della parte iniziale del match.in bambola sino a metà primo tempo, ma risorto dalle proprie ceneri grazie all’apporto offensivo di Trivic e Hoffmann, quest’ultimo grande protagonista della partita: 10-9. Bene anche Kaysen per il, ma Bortoli e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Italia-Lussemburgo 26-25 qualificazioni Mondiali 2023 pallamano (DIRETTA) - #Italia-Lussemburgo #26-25 - zazoomblog : LIVE – Italia-Isole Faroe 17-19 qualificazioni Mondiali 2023 pallamano (DIRETTA) - #Italia-Isole #Faroe #17-19 - sportface2016 : #Pallamano, qualificazioni #Mondiali 2023: #Italia sconfitta al fotofinish dalle Isole #Faroe - zazoomblog : LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: si parte sfida decisiva per il passagg… - zazoomblog : LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: sfida decisiva per il passaggio del tu… -