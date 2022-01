Oroscopo di Paolo Fox 17-23 gennaio: come sarà la tua settimana? (Di domenica 16 gennaio 2022) ARIETE – Cari Ariete, secondo l’astrologo si prospetta una settimana da quattro stelle su cinque per voi. L’amore è in una fase di riflessione con Venere che da qualche mese ha iniziato un transito non dei migliori. Cercate di capire se avete voglia di mettervi in gioco, anche perché i ricordi del passato fanno male. In primavera arriveranno belle novità, non frenate le nuove conoscenze. Bene domenica, quando la Luna sarà con voi. TORO – Cari Toro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è favorevole e aiuta chi vuole fare nuove conoscenze. C’è bisogno di tempo e non si deve essere prevenuti. Anzi, la seconda metà della settimana sarà ottima per gli incontri, soprattutto da mercoledì quando la Luna sarà con voi. ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 gennaio 2022) ARIETE – Cari Ariete, secondo l’astrologo si prospetta unada quattro stelle su cinque per voi. L’amore è in una fase di riflessione con Venere che da qualche mese ha iniziato un transito non dei migliori. Cercate di capire se avete voglia di mettervi in gioco, anche perché i ricordi del passato fanno male. In primavera arriveranno belle novità, non frenate le nuove conoscenze. Bene domenica, quando la Lunacon voi. TORO – Cari Toro, secondo l’diFox della, quattro stelle. Venere è favorevole e aiuta chi vuole fare nuove conoscenze. C’è bisogno di tempo e non si deve essere prevenuti. Anzi, la seconda metà dellaottima per gli incontri, soprattutto da mercoledì quando la Lunacon voi. ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox 17-23 gennaio: come sarà la tua settimana? - infoitcultura : Super Oroscopo di Paolo Fox del 17 gennaio: ecco la classifica dei segni - LadyNews_ : #Oroscopo #PaoloFox 2022, news e affinità di coppia: #Toro-#Bilancia - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Gennaio, segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per domani 17 gennaio 2022 -