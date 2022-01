Oms Europa: picco Omicron terminerà prima del previsto. E l’Italia è vicina (Di domenica 16 gennaio 2022) "Quello che vediamo è che probabilmente il picco dell'ondata Omicron terminerà prima di quanto previsto", ha detto il direttore regionale di Oms Europa, Hans Henri Kluge ospite di Mezz'ora su Rai3. "A Malta e nel Regno Unito il picco è stato raggiunto e i numeri sono in discesa. In Italia e altri Paesi ci stiamo avvicinando moltissimo al picco, entro due tre settimane sarà raggiunto e poi comincerà a scendere". Tuttavia, per Kluge, "non si scappa dalla variante Omicron" del Covid, più mite ma molto più contagiosa e "40 Paesi su 53 prima o poi avranno un elevato stress in termini di ricoveri e terapie intensive". Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) "Quello che vediamo è che probabilmente ildell'ondatadi quanto", ha detto il direttore regionale di Oms, Hans Henri Kluge ospite di Mezz'ora su Rai3. "A Malta e nel Regno Unito ilè stato raggiunto e i numeri sono in discesa. In Italia e altri Paesi ci stiamo avndo moltissimo al, entro due tre settimane sarà raggiunto e poi comincerà a scendere". Tuttavia, per Kluge, "non si scappa dalla variante" del Covid, più mite ma molto più contagiosa e "40 Paesi su 53o poi avranno un elevato stress in termini di ricoveri e terapie intensive".

Advertising

MediasetTgcom24 : Oms Europa: 'Picco di Omicron terminerà prima del previsto' #Locatelli - GiovaQuez : Kluge (Oms Europa): 'In Paesi come l'Italia ci si sta avvicinando al picco, entro 2-3 settimane si raggiungerà. La… - GiovaQuez : Kluge (Oms Europa): 'Non si sfugge al Sars-Cov-2, l'immunità la otterremo col vaccino o contagio a causa dell'alta… - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Kluge (Oms Europa): 'Dopo ciascuna dose c'è una finestra nella quale l'immunità viene accresciuta. Anche grazie ai dati da I… - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Kluge (Oms Europa): 'In Paesi come l'Italia ci si sta avvicinando al picco, entro 2-3 settimane si raggiungerà. La traiettor… -