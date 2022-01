Olimpique Marsiglia | la Fifa blocca il mercato per il caso Gueye

(Di domenica 16 gennaio 2022) Pesante sanzione inflitta dallaall’. Il club francese non potrà fareper le prossime due stagioni a partire dalla prossima estate per la vicenda relativa al calciatore Pape. Perché l’non potrà fare? Il blocco della campagna trasferimenti è stato decisivo perché nel luglio del 2020 il centrocampista senegalese, Pape, firmò col Watford un pre-accordo da 45 mila sterline a settimana, ma poche ore dopo avrebbe ritrattato passando al. Cosi, oltre al club francese, laha punito con quattro mesi di squalifica anche il giocatore, che non ha potuto prendere parte al match di Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Inoltre ...

Advertising

LucaDColella : RT @MilanUntoldStor: quel di Bari, contro l’Olimpique Marsiglia. Lo volevo a tutti i costi, lo volevo nel mio Milan. Potete immaginare come… - fred57912 : RT @MilanUntoldStor: quel di Bari, contro l’Olimpique Marsiglia. Lo volevo a tutti i costi, lo volevo nel mio Milan. Potete immaginare come… - peppe76199232 : RT @MilanUntoldStor: quel di Bari, contro l’Olimpique Marsiglia. Lo volevo a tutti i costi, lo volevo nel mio Milan. Potete immaginare come… - MilanUntoldStor : quel di Bari, contro l’Olimpique Marsiglia. Lo volevo a tutti i costi, lo volevo nel mio Milan. Potete immaginare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpique Marsiglia

Non ha di questi problemi il, terzo in classifica a pari punti con il Nizza (ma con una ... All'ora servono tassativamente i tre punti per tenere il passo delle agguerrite ...Non ad Alvaro Gonzalez, 31enne spagnolo dell', che ha affrontato già in Europa League la Lazio. È tuttavia ancora più complicata di ciò che sembra la situazione di mercato a ...15ª giornata Euroleghe: le sorprese della Premier League. Gabriel Martinelli (Arsenal) - Potrebbe giocare titolare contro il Tottenham in una partita complicata ma dove la sua ab ...Bordeaux-Marsiglia è una partita di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.