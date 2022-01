"Ognuno fa le sue scelte". Famiglia sterminata dal Covid in un mese. Torino choc, la frase della mamma superstite (Di domenica 16 gennaio 2022) La sua Famiglia, tutta originaria di un piccolo paese poco distante da Torino, aveva deciso dai nonni ai nipoti di non vaccinarsi, ma è stata colpita duramente dal coronavirus. "Ognuno fa le sue scelte. Non voglio parlare delle cause della morte di mio figlio per rispetto delle sue decisioni. Non ho niente da dire. Tanto vi inventate sempre tutto". Queste le parole della signora Rinuccia, dopo aver appreso della morte del figlio Marco, 42 anni. Ma non poteva sapere che sarebbe stata lei l'unica, nonostante fosse finita in terapia intensiva colpita dal Coronavirus, sopravvissuta della sua Famiglia scomparsa per la polmonite interstiziale. Ultimo a morire, dopo una lunga battaglia contro il Covid, il marito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) La sua, tutta originaria di un piccolo paese poco distante da, aveva deciso dai nonni ai nipoti di non vaccinarsi, ma è stata colpita duramente dal coronavirus. "fa le sue. Non voglio parlare delle causemorte di mio figlio per rispetto delle sue decisioni. Non ho niente da dire. Tanto vi inventate sempre tutto". Queste le parolesignora Rinuccia, dopo aver appresomorte del figlio Marco, 42 anni. Ma non poteva sapere che sarebbe stata lei l'unica, nonostante fosse finita in terapia intensiva colpita dal Coronavirus, sopravvissutasuascomparsa per la polmonite interstiziale. Ultimo a morire, dopo una lunga battaglia contro il, il marito ...

