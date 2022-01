Nuova disciplina per i cookie. Ecco cosa cambia per l’utente (Di domenica 16 gennaio 2022) Dal 9 gennaio scorso sono entrate in vigore le nuove Linee guida del Garante Privacy del 10 giugno 2021 che impattano sulla predisposizione dei banner e sulle modalità di raccolta e conservazione dei dati: che cosa cambia per l’utente e quali sono le novità che ci si deve aspettare riguardo ai cookie? “Le nuove linee guida vogliono sensibilizzare l’utente a una maggiore coscienza e trasparenza rispetto ai suoi tracciamenti online; con la Nuova disposizione non cambia molto, si consente di scegliere in modo più immediato se accettare i cookie di profilazione di terze parti o, al contrario, rifiutarli tutti”, spiega Andrea Chiozzi, esperto di privacy e amministratore delegato di PrivacyLab. Da un punto di vista tecnico, l’utente quindi ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022) Dal 9 gennaio scorso sono entrate in vigore le nuove Linee guida del Garante Privacy del 10 giugno 2021 che impattano sulla predisposizione dei banner e sulle modalità di raccolta e conservazione dei dati: chepere quali sono le novità che ci si deve aspettare riguardo ai? “Le nuove linee guida vogliono sensibilizzarea una maggiore coscienza e trasparenza rispetto ai suoi tracciamenti online; con ladisposizione nonmolto, si consente di scegliere in modo più immediato se accettare idi profilazione di terze parti o, al contrario, rifiutarli tutti”, spiega Andrea Chiozzi, esperto di privacy e amministratore delegato di PrivacyLab. Da un punto di vista tecnico,quindi ...

