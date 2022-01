Non mi lasciare, anticipazioni 17 gennaio 2022: una scoperta inquietante (Di domenica 16 gennaio 2022) Non mi lasciare, la fiction con protagonista Vittoria Puccini, torna il 17 gennaio su Rai1 con una nuova puntata composta da due episodi e ricca di colpi di scena. La trama, rivela che Angelo si risveglierà prigioniero in una stanza buia mentre Elena continuerà ad indagare sulla morte di Gilberto e scoprirà che il ragazzo era convinto di doversi incontrare con Sofia, ma purtroppo non è stato così. La poliziotta insieme a Daniele, riuscirà a scoprire che il rapitore è Pietro Tomà e che ha fatto del male anche ad altri bambini, ma non riusciranno a catturarlo. Non mi lasciare, trama 17 gennaio 2022: Elena scopre che Gilberto era convinto di avere un appuntamento con Sofia La morte di Gilberto ha aperto una grande ferita in Elena Zonin che farà di tutto per scoprire chi sia stato ad ucciderlo. La ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 gennaio 2022) Non mi, la fiction con protagonista Vittoria Puccini, torna il 17su Rai1 con una nuova puntata composta da due episodi e ricca di colpi di scena. La trama, rivela che Angelo si risveglierà prigioniero in una stanza buia mentre Elena continuerà ad indagare sulla morte di Gilberto e scoprirà che il ragazzo era convinto di doversi incontrare con Sofia, ma purtroppo non è stato così. La poliziotta insieme a Daniele, riuscirà a scoprire che il rapitore è Pietro Tomà e che ha fatto del male anche ad altri bambini, ma non riusciranno a catturarlo. Non mi, trama 17: Elena scopre che Gilberto era convinto di avere un appuntamento con Sofia La morte di Gilberto ha aperto una grande ferita in Elena Zonin che farà di tutto per scoprire chi sia stato ad ucciderlo. La ...

