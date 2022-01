“Non me lo perdona…”. C’è posta per Te, Teo Mammuccari e quella lite mai raccontata con il fratello: cosa è successo tra loro (Di domenica 16 gennaio 2022) Grandi emozioni nell’ultima puntata di “C’è posta per Te”. Sabato 15 gennaio Maria De Filippi ha fatto impazzire di gioia il suo pubblico con una star davvero amatissima. Non è la prima volta ma quando Can Yaman è presente telespettatori e partecipanti alla trasmissione ricevono sempre quell’energia in più. Stavolta l’attore turco, protagonista di diverse serie tv di successo oltre che di una storia, finita, ma paparazzatissima con Diletta Leotta, ha fatto un dono speciale a due signore siciliane. Il 32enne turco si è presentato al cospetto di Rosaria e Rita che sono rimaste senza parole. Entrambe si sono prima complimentate con l’attore e poi si sono lasciate andare ad un ballo sulle note di “Perfect”, super hit di Ed Sheeran. Successivamente hanno ricevuto da Can un regalo: la sua autobiografia con tanto di dedica. A quel punto Can Yaman ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Grandi emozioni nell’ultima puntata di “C’èper Te”. Sabato 15 gennaio Maria De Filippi ha fatto impazzire di gioia il suo pubblico con una star davvero amatissima. Non è la prima volta ma quando Can Yaman è presente telespettatori e partecipanti alla trasmissione ricevono sempre quell’energia in più. Stavolta l’attore turco, protagonista di diverse serie tv dioltre che di una storia, finita, ma paparazzatissima con Diletta Leotta, ha fatto un dono speciale a due signore siciliane. Il 32enne turco si è presentato al cospetto di Rosaria e Rita che sono rimaste senza parole. Entrambe si sono prima complimentate con l’attore e poi si sono lasciate andare ad un ballo sulle note di “Perfect”, super hit di Ed Sheeran. Successivamente hanno ricevuto da Can un regalo: la sua autobiografia con tanto di dedica. A quel punto Can Yaman ha ...

Advertising

Link4Universe : Come ci si perdona per tutte le cose che non si è mai diventati crescendo? - CarloStagnaro : #Cassese non perdona / La lingua oscura delle leggi (e i danni chiari a tutta la politica) - cameralab21 : RT @GemmitiMoreno: 'Chi ama molto non perdona facilmente.' Paul Claudel - LucaBurnout : Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno (Lc. 23,33-34). Furono le parole pronunciate da Gesù nell'… - LucaBurnout : RT @LucaBurnout: @AcciaioMario @FatimaParente3 @Alea88 Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno' (Lc. 23,33-34). Furono le pa… -