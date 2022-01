“Non ho segreti…”. GF Vip, Biagio D’Anelli cancella Miriana Trevisan: viene fuori tutto (Di domenica 16 gennaio 2022) Biagio D’Anelli, l’ex gieffino fa chiarezza una volta per tutte. Dopo l’annuncio della positività al Covid, Biagio torna a parlare del suo rapporto con Miriana Trevisan, o meglio, dei suoi sentimenti che ha condiviso con la gieffina tra le pareti della casa del Grande Fratello Vip. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan e ha destato non pochi sospetti. Biagio ha smesso di seguire il profilo social dell’ex Non è la Rai. Il motivo lo ha spiegato lui stesso. Scomparso dai follower di Miriana Trevisan e per i fan questo diventa un aspetto su cui vederci subito più chiaro. Dunque è finito tutto? Questa la domanda che si pongono in molti, nonostante attendano che sia la vita quotidiana da condividere insieme e lontano dagli occhi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022), l’ex gieffino fa chiarezza una volta per tutte. Dopo l’annuncio della positività al Covid,torna a parlare del suo rapporto con, o meglio, dei suoi sentimenti che ha condiviso con la gieffina tra le pareti della casa del Grande Fratello Vip. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan e ha destato non pochi sospetti.ha smesso di seguire il profilo social dell’ex Non è la Rai. Il motivo lo ha spiegato lui stesso. Scomparso dai follower die per i fan questo diventa un aspetto su cui vederci subito più chiaro. Dunque è finito? Questa la domanda che si pongono in molti, nonostante attendano che sia la vita quotidiana da condividere insieme e lontano dagli occhi ...

