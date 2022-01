«Nole, sei l’orgoglio della Serbia»: la scritta gigante apparsa sulla torre di Belgrado – Il video (Di domenica 16 gennaio 2022) Una scritta gigante e luminosa a sostegno di Novak Djokovic è comparsa dalle 20 alle 21 sulla Kula Beograd, la torre alta 168 metri realizzata nel nuovo e moderno quartiere residenziale di Belgrado sull’acqua, lungo il fiume Sava, e che è divenuta il nuovo simbolo della città. Il messaggio, scritto sopra i colori della bandiera serba, recita: «Nole, tu sei l’orgoglio della Serbia». Il tennista numero uno del mondo è stato espulso oggi, 16 gennaio, dall’Australia dopo la decisione della Corte Federale in merito al suo visto. La stessa torre era stata protagonista di spettacolari fuochi d’artificio e giochi di luci nella notte di Capodanno. January 16, 2022 ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Unae luminosa a sostegno di Novak Djokovic è comparsa dalle 20 alle 21Kula Beograd, laalta 168 metri realizzata nel nuovo e moderno quartiere residenziale disull’acqua, lungo il fiume Sava, e che è divenuta il nuovo simbolocittà. Il messaggio, scritto sopra i coloribandiera serba, recita: «, tu sei». Il tennista numero uno del mondo è stato espulso oggi, 16 gennaio, dall’Australia dopo la decisioneCorte Federale in merito al suo visto. La stessaera stata protagonista di spettacolari fuochi d’artificio e giochi di luci nella notte di Capodanno. January 16, 2022 ...

