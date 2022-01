Neonata muore a 9 giorni | sul corpo trovate ferite agghiaccianti | la sentenza per i genitori è pesantissima

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Neonata muore

NewNotizie

Di D - 16/01/2022 Una coppia di genitori sono stati incarcerati per aver provocato la morte di una bambina di 9 giorni e dovranno scontare complessivamente 18 anni dietro le sbarre La piccola Ava ...Ma c'è una grande carenza, tanto che circa una decina di persone nella listaogni giorno. Gli ...Loma Linda University della California tentò il trapianto di un cuore di babbuino in una, ...Una coppia di genitori sono stati incarcerati per aver provocato la morte di una bambina di 9 giorni e dovranno scontare complessivamente 18 anni dietro le sbarre ...La bimba era ancora troppo piccola per effettuare il vaccino e dunque indifesa di fronte al rischio di contagio del virus che, spiegano i medici del Sant’Orsola, era praticamente stato debellato in It ...