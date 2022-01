Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida al Bologna (Di domenica 16 gennaio 2022) I convocati del Napoli in vista della sfida contro il Bologna: Spalletti ritrova Osimhen dopo il lungo stop Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli per la sfida di domani contro il Bologna. Gli azzurri ritrovano Osimhen: Portieri: Meret, Idasiak, Marfella Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Idelin vista dellacontro ilritrova Osimhen dopo il lungo stop Lucianoha diramato la lista deidelper ladi domani contro il. Gli azzurri ritrovano Osimhen: Portieri: Meret, Idasiak, Marfella Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati Osimhen in maschera e baffetti: Black Panther è pronto La lista dei convocati di Spalletti ha certificato il ritorno di Osimhen, che da Iron Man ora è pronto a trasformarsi in Black Panther al servizio del Napoli.

Napoli, riecco Osimhen: convocato per il Bologna Victor Osimhen torna nella lista dei convocati del Napoli per la trasferta di domani a Bologna . L'attaccante nigeriano, che ha anche avuto il Covid , era assente dallo scorso 21 novembre quando subì una seria frattura allo zigomo nel ...

Bologna-Napoli, domani alle ore 18.30. I convocati azzurri SSC Napoli Bologna-Napoli, Osimhen in panca ma Spalletti ritrova Fabian Ruiz Inter e Milan davanti con 5 e 6 punti di vantaggio a sfidarsi per lo scudetto, l'Atalanta e la Juventus alle spalle a due punti di distacco a lottare ...

Il Napoli ritrova Osimhen, Spalletti: "Futuro roseo" Victor Osimhen fa parte dei convocati del Napoli per la trasferta di Bologna: presente anche Piotr Zielinski. L'ottimismo del tecnico toscano: Recuperando gli infortunati torneremo a fare punti.

