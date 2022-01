MOVIOLA – Venezia-Empoli, gol di Okereke con un uomo a terra dei toscani: proteste (Di domenica 16 gennaio 2022) Episodio da MOVIOLA in Venezia-Empoli con il gol di Okereke mentre da alcuni secondi, nelle vicinanze, c’era un uomo a terra dei toscani. proteste veementi da parte degli ospiti per il fatto che i lagunari hanno continuato a giocare con un uomo a terra e sfruttato proprio la sua assenza per trovare spazi in area. Stojanovic non era finito giù in modo falloso e non era coinvolta la testa: l’arbitro ha fatto bene a non fermare il gioco, stava poi ai padroni di casa buttare il pallone fuori eventualmente. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Episodio daincon il gol dimentre da alcuni secondi, nelle vicinanze, c’era undeiveementi da parte degli ospiti per il fatto che i lagunari hanno continuato a giocare con une sfruttato proprio la sua assenza per trovare spazi in area. Stojanovic non era finito giù in modo falloso e non era coinvolta la testa: l’arbitro ha fatto bene a non fermare il gioco, stava poi ai padroni di casa buttare il pallone fuori eventualmente. SportFace.

