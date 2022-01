MOVIOLA – Roma-Cagliari | Carboni su Zaniolo | non è rigore

Advertising

sportface2016 : #RomaCagliari, la moviola: non è rigore su #Zaniolo - LAROMA24 : Roma-Cagliari: la moviola. Tolto un calcio di rigore per i giallorossi #AsRoma - Corvonero75 : @Ingestibile79 C'era un calciatore della Roma che i tifosi chiamavano simpaticamente Er Moviola perché era così len… - volpe_peppe : RT @tuttonapoli: Roma-Juve, moviola Gazzetta: 'Manca un rigore solare ai giallorossi' - infoitsport : Roma-Juve, moviola Gazzetta: 'Manca un rigore solare ai giallorossi' -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Roma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22:Cagliari L'episodio chiave delladel match trae Cagliari, valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Maggioni. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Secondo il regolamento VAR, lain campo non può dunque essere utilizzata in tutte le fasi ...così sicuro visti gli ultimi errori arbitrali che hanno condizionato molte partite come Milan -...Alle 18.00 si sfidano Roma e Cagliari allo stadio Olimpico. Gara valevole per la 22a giornata di Serie A 2021/2022. La direzione della gara è affidata al signor Maggioni di Lecco. Al Var ci sarà Paire ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Roma Cagliari L’episodio chiave della moviola del match tra ...