MOVIOLA – Roma-Cagliari | Altare da rosso su Felix | per Maggioni solo giallo

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tanti piccoli errori e una grossa sbavatura per l’arbitro, nettamente insufficiente all’Olimpico per. L’errore più evidente si ha al 69? per un fallo durissimo e pericoloso disuAfena-Gyan: gamba alta e contrasto durissimo ai danni del classe 2003 che è rimasto a terra a lungo. Un intervento che poteva essere da espulsione, ma pere il var non interviene. SportFace.

... il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Olimpico,e Cagliari si affrontano nel match ...Dopo il caso del rigore tolto a Zaniolo, lariceve un altro penalty, questa volta nettissimo ma concesso solo con il var. Al 30 di- Cagliari l'arbitro Maggioni ha concesso un calcio di rigore per un fallo di mano di Dalbert sul tiro di Sergio Oliveira. Pochi dubbi sull'episodio: il braccio dell'ex esterno dell'Inter è largo ...La moviola di Roma-Cagliari, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022: Dalbert col braccio in area, è calcio di rigore ...25' - Arriva il cartellino giallo per Pavoletti, che salta a braccio largo su Oliveira. manca un altro cartellino giallo. La spinta può essere troppo lieve per determinare il rigore, di certo non c'è ...