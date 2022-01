MOVIOLA – Atalanta-Inter, Perisic su Pasalic: per Massa non è rigore (Di domenica 16 gennaio 2022) Episodio da MOVIOLA sul finire del primo tempo di Atalanta-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa attaccano e riescono a costruire un’azione pericolosa dentro l’area di rigore nerazzurra con Pasalic che si invola verso Handanovic ma Perisic riesce ad ostacolarlo. C’è un contatto tra i due con Pasalic che cade a terra e chiede a gran voce il calcio di rigore, ma per Massa non c’è nulla. Rivedendo le immagini sicuramente è un episodio da campo e non da Var, il contatto c’è ma non sembra essere tale da giustificare un calcio di rigore. Perisic comunque ha rischiato parecchio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Episodio dasul finire del primo tempo di, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa attaccano e riescono a costruire un’azione pericolosa dentro l’area dinerazzurra conche si invola verso Handanovic mariesce ad ostacolarlo. C’è un contatto tra i due conche cade a terra e chiede a gran voce il calcio di, ma pernon c’è nulla. Rivedendo le immagini sicuramente è un episodio da campo e non da Var, il contatto c’è ma non sembra essere tale da giustificare un calcio dicomunque ha rischiato parecchio. SportFace.

A centrocampo, a destra novità Darmian al posto di Dumfries, confermati invece Perisic a sinistra, Barella, Brozovic e Calhanoglu in cabina di regia. Come aggiorna in questi minuti Sky, davanti ad Handanovic...

