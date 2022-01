Morto il leader dei No vax abruzzesi Luigi Marilli. L’amico contro chi lo seguiva: «Aveva il Covid, le vostre idee lo hanno ucciso» (Di domenica 16 gennaio 2022) leader dei No vax dell’Abruzzo, Luigi Marilli, 63 anni è Morto nell’ospedale di Pescara, dove è era ricoverato. Referente territoriale per la sua regione di Liberiamo l’Italia, è stato tra i primi a combattere la guerra contro i vaccini e l’obbligo di Green pass. Originario di Taranto, Marilli da molto tempo viveva in Abruzzo, attivista sempre in prima linea, Aveva presieduto tutti i principali eventi di protesta in piazza degli ultimi mesi. «Notizie come quella della scomparsa del nostro amato Luigi Marilli, membro della Direzione Nazionale di Liberiamo l’Italia, tra i fondatori della Marcia della Liberazione e portavoce del Fronte del Dissenso dell’Abruzzo, sono quelle che mai si vorrebbero ricevere», scrivono i compagni di ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022)dei No vax dell’Abruzzo,, 63 anni ènell’ospedale di Pescara, dove è era ricoverato. Referente territoriale per la sua regione di Liberiamo l’Italia, è stato tra i primi a combattere la guerrai vaccini e l’obbligo di Green pass. Originario di Taranto,da molto tempo viveva in Abruzzo, attivista sempre in prima linea,presieduto tutti i principali eventi di protesta in piazza degli ultimi mesi. «Notizie come quella della scomparsa del nostro amato, membro della Direzione Nazionale di Liberiamo l’Italia, tra i fondatori della Marcia della Liberazione e portavoce del Fronte del Dissenso dell’Abruzzo, sono quelle che mai si vorrebbero ricevere», scrivono i compagni di ...

