Morto il ciclista 43enne investito ieri sera sulla Lecce-Gallipoli Era stato trasportato al "Vito Fazzi" (Di domenica 16 gennaio 2022) È Morto nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce il 43enne Ndricim Sollaku. Era stato investito ieri sera, mentre in bicicletta percorreva la strada statale 101 all’altezza della curva per Lequile, paese in cui risiedeva. L’automobilista si era fermato per prestare soccorso. È indagato. L'articolo Morto il ciclista 43enne investito ieri sera sulla Lecce-Gallipoli <small class="subtitle">Era stato trasportato al "Vito Fazzi"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 16 gennaio 2022) Ènell’ospedale “” diilNdricim Sollaku. Era, mentre in bicicletta percorreva la strada statale 101 all’altezza della curva per Lequile, paese in cui risiedeva. L’automobilista si era fermato per prestare soccorso. È indagato. L'articoloil Eraal "" proviene da Noi Notizie..

Advertising

ledicoladelsud : È stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Le condizioni del ciclista investito ieri sera… - occhio_notizie : Un ciclista è scomparso dopo essere uscito in bici a Bergamo: trovato morto in un dirupo - Giorno_Bergamo : Dossena, trovato il corpo di un ciclista sul Monte Vaccareggio - ValBrembanaWeb : Precipita per 100 metri sul Vaccareggio, muore 41enne di Zogno - webecodibergamo : Ciclista disperso nella notte in alta Valle Brembana: trovato morto un 41enne -