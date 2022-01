Mo Salah e la storia delle sue amate Gazelle adidas

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il fenomenale attaccante del Liverpool FC, Mo, sfoggia sulla copertina GQ di febbraio 2022, il primo numero globale dedicato allo sport, un abbigliamento degno dei suoi trionfi. Il campione è stato fotografato con un cappotto di lana oversize di Gucci, lussuosi jogger di Winnie New York e un paio discamosciate color verde bosco, probabilmente unamigliori sneaker di sempre. Mocover GQ febbraio 2022 per Ig.jpgNoi di GQ siamo sempre stati tra i fan della silhouette senza tempo di questo modellolanciato nel 1966 per gli allenamenti degli atleti olimpici. Lo stile all-over dal design semplice, pelle scamosciata a tre strisce, forma affusolata e marchio poco ingombrante, offre la libertà di abbinare la scarpa a qualsiasi capo appeso nel nostro ...

Il già citato Nsue è il capitano e il miglior marcatore nelladella Nazionale (12 reti in 24 ... Nsue ha spiegato che "la nostra Nazionale non ha uno un Mané, ma è una vera e propria ...... che come detto ha il record di Coppe d'Africa vinte e che ha sempre in campo quel Mohamedin grado di fare la differenza. Un Egitto che però è sempre stato ondivago nel corso della, e ...Sulla copertina GQ di febbraio 2022, il primo numero globale dedicato allo sport, Mo Salah indossa un paio di Gazelle adidas scamosciate. Ecco come la semplicità del design può trasformare un paio di ...COPPA D'AFRICA - Tre motivi di riflessione da appuntarsi sul diario di bordo camerunese dopo il terzo giorno della Coppa d'Africa edizione numero 33.