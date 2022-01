Milano | il ritorno delle manifestazioni contro il green pass | in migliaia a quella di Paragone C’è anche il Nobel idolo dei No vax Monagnier

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo i flopultimei No vax e i milanesi contrari alsono tornati in piazza in pieno centro, per l’evento – ai piedi di Porta Garibaldi – organizzato da Italexit, il partito fondato dal senatore Gianluigidi persone si sono radunate per ascoltare i numerosi interventi in programma. Tra questi, il più atteso, era quello dell’89enn premioper la Medicina, Luc Montagnier: il virologo francese, da anni screditato dalla comunità scientifica, che negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio guru dell’universo No vax. Il suo intervento è stato un susseguirsi di teorie negazioniste e antiscientifiche. Montagnier, da palco dihachiesto a tutti i suoi colleghi di ...

Il Fatto Quotidiano

, 15 gennaio ore 16,30 . Siamo di nuovo in zona Piazzale Bacone, dida una lunga passeggiata in Porta Romana. Per curiosità buttiamo l'occhio in direzione della fatidica colonnina e ...... rappresentante degli studenti nella facoltà di Giurisprudenza della Statale diper la lista ... Concorda con lui Carlo Giovani , anch'egli membro del Cnsu, che sostiene che ungenerale in ...«Non è solo il vaccino a curare: è una combinazione di cure che eliminerà questa malattia La nascita in vitro del virus è una tesi ancora molto discussa anche se finora non è mai stata dimostrata. Non ...Vuelle in campo dopo il Covid oggi alle 12 contro la corazzata. Banchi realista: "Abbiamo scorie, primo non farci male, ma proviamoci" ...