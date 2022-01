Milan, Pioli: “Mercato? Compreremo solo per migliorare la rosa” | VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Stefano Pioli, allenatore rossonero, durante la conferenza stampa di oggi alla vigilia di Milan-Spezia ha dichiarato che la società interverrà sul Mercato non 'tanto per comprare', ma per migliorare ulteriormente la rosa Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Stefano, allenatore rossonero, durante la conferenza stampa di oggi alla vigilia di-Spezia ha dichiarato che la società interverrà sulnon 'tanto per comprare', ma perulteriormente la

Advertising

peppe_roncino : @fabio200908 È molto difficile che il Milan con Pioli vinca lo scudetto. - zazoomblog : Milan Pioli: “Pellegri sta meglio. Brahim Diaz sta facendo bene” News - #Milan #Pioli: #“Pellegri #meglio. - cmdotcom : #Milan, l'investitura di #Pioli e il ko di #Tomori: #Kalulu-#Gabbia pronti per Juve e Inter. Ma un rinforzo in dife… - milansette : Probabile formazione Milan: Pioli in emergenza, torna Ibra al centro dell'attacco #acmilan #rossoneri - ItalianSerieA : RT @PianetaMilan: #MERCATO @acmilan E TOP NEWS - Parla #Pioli . Tre nomi per la difesa #ACMilan #Milan #SempreMilan -