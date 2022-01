Meteo | è ancora anticiclone mangia inverno | domenica soleggiata

Advertising

MirkoManny : RT @Terra_Pianeta: Eh già! L'onda d'urto del vulcano di #Tonga, percorrendo una distanza di oltre 17.000km, alle 21, ha raggiunto l'Italia!… - Roby13291246 : RT @Terra_Pianeta: Eh già! L'onda d'urto del vulcano di #Tonga, percorrendo una distanza di oltre 17.000km, alle 21, ha raggiunto l'Italia!… - LioKlingo : RT @Terra_Pianeta: Eh già! L'onda d'urto del vulcano di #Tonga, percorrendo una distanza di oltre 17.000km, alle 21, ha raggiunto l'Italia!… - SergioZ01 : RT @Terra_Pianeta: Eh già! L'onda d'urto del vulcano di #Tonga, percorrendo una distanza di oltre 17.000km, alle 21, ha raggiunto l'Italia!… - hatarumor : RT @Terra_Pianeta: Eh già! L'onda d'urto del vulcano di #Tonga, percorrendo una distanza di oltre 17.000km, alle 21, ha raggiunto l'Italia!… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ancora

Sempre stando a quanto rende noto la pagina 'Emilia - Romagna', ci sono volute infatti ben 16 ... Talmente forte da produrre un'onda d'urto cheadesso - dopo ormai 18 ore circa - sta ...: Elio Germano, nelle sale con il film 'America Latina' dei fratelli D'Innocenzo, ...30 - Tg2 21:00 - The rookie 4 21:50 - CSI: Vegas 1 22:40 - La Domenica Sportiva Rai 3 18:55 -3 19:00 -...L’ingresso dei famigliari negli ospedali è stato vietato poco prima di Natale per l’aggravarsi dell’emergenza. Bentivegna (Direzione medica di presidio): "Al momento non ci sono le condizioni, ma è un ...L’alta pressione domina ancora sul Mediterraneo centrale e garantisce tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni del Nord Italia. Dal pomeriggio una nuvolosità, anche estesa, interesserà la Liguri ...