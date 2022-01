Meryl Streep ammette di guardare The Real Housewives of Beverly Hills (Di domenica 16 gennaio 2022) Intervistata assieme al cast di Don't Look Up, Meryl Streep ha parlato del cambiamento climatico e ha ammesso di guardare The Real Housewives of Beverly Hills. Meryl Streep ha ammesso di guardare The Real Housewives of Beverly Hills durante il recente tour promozionale di Don't Look Up: la 72enne ha rivelato di essere una spettatrice della serie durante un'intervista di gruppo, in cui i membri del cast si sono aperti a proposito del cambiamento climatico. "È la vita... e sta succedendo ora", ha dichiarato la Streep. "Il cambiamento climatico non riguarda le persone del futuro, riguarda noi, adesso. Sta succedendo proprio ora. E cosa ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022) Intervistata assieme al cast di Don't Look Up,ha parlato del cambiamento climatico e ha ammesso diTheofha ammesso diTheofdurante il recente tour promozionale di Don't Look Up: la 72enne ha rivelato di essere una spettatrice della serie durante un'intervista di gruppo, in cui i membri del cast si sono aperti a proposito del cambiamento climatico. "È la vita... e sta succedendo ora", ha dichiarato la. "Il cambiamento climatico non riguarda le persone del futuro, riguarda noi, adesso. Sta succedendo proprio ora. E cosa ...

