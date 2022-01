Melandri paga l'intervista sul Covid: uno sponsor non gli rinnova il contratto (Di domenica 16 gennaio 2022) Primi effetti negativi per Marco Melandri, entrato in una bufera mediatica dopo le dichiarazioni a Men On Wheels , in cui ha affermato di aver cercato di contrarre volontariamente il Covid per poter ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) Primi effetti negativi per Marco, entrato in una bufera mediatica dopo le dichiarazioni a Men On Wheels , in cui ha affermato di aver cercato di contrarre volontariamente ilper poter ...

Advertising

Gazzetta_it : #Melandri paga l’intervista sul Covid: uno sponsor non gli rinnova il contratto - alexproietti : RT @Gazzetta_it: #Melandri paga l’intervista sul Covid: uno sponsor non gli rinnova il contratto - gabrielepx : RT @AlanPanassiti: #Melandri, ritrattare non è servito: il primo sponsor ha preso le distanze dal pilota #novax. Non tutti sono disposti a… - lc71488535 : RT @Gazzetta_it: #Melandri paga l’intervista sul Covid: uno sponsor non gli rinnova il contratto - AlanPanassiti : #Melandri, ritrattare non è servito: il primo sponsor ha preso le distanze dal pilota #novax. Non tutti sono dispos… -