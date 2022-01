Meghan | Harry teme per la loro sicurezza | tornerà in Inghilterra a una condizione

Leggi su dilei

(Di domenica 16 gennaio 2022)è molto preoccupato per l’incolumità diMarkle e della famiglia. Il Principe è fermamente convinto che non sarebbero al sicuro ined è deciso, se necessario, perfino a intraprendere un’azione legale contro il governo britannico se non verranno soddisfatte le sue condizioni.non sono al sicuro inLa notizia apre un nuovo scenario sulla lontananza didal Regno Unito. Finora la coppia non era sembrata intenzionata a tornare nella patria del Principe, ipotesi supportata dal comportamento dei Duchi di Sussex sempre molto duri nei confronti della Royal Family. Adesso, però, si aggiunge un elemento inedito che giustificherebbe (almeno in parte) l’assenza die della sua ...