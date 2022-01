Mazzoleni | “Reddito di cittadinanza? Un cattivo maestro Dalle imprese retribuzioni responsabili”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 gennaio 2022) Bergamo. I giovani sono un suo pallino fisso. Soprattutto i Neet (coloro che non studiano né lavorano). Carlo, presidente della Camera di Commercio di Bergamo non ha mezzi termini: “Iniziamo con l’abolire i cattivi maestri, primo fra tutti ildiche non sprona e non incentiva i giovani a impegnarsi, a mettersi in gioco, a lavorare, a sviluppare impresa. È un insegnamento assolutamente negativo. Poi, volendo fare un piccolo esame di coscienza che non fa mai male, ledevono offrire”. È una parte dell’estratto dell’intervista video che Carloha concesso a Bergamonews per fare il punto sull’economia dell’anno appena concluso e sulle aspettative per il 2022 appena iniziato. È appena terminato il 2021 ...