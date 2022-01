“Mattarella bis, è arrivato un segnale”. Bisignani, voci dalle Sacre stanze: hanno notato strani movimenti a Palazzo (Di domenica 16 gennaio 2022) Per decifrare cosa succederà nella corsa al Quirinale, secondo Luigi Bisignani bisogna guardare quello che sta succedendo nei veri palazzi del potere: da Tim a Leonardo, dalla Rai alla Farnesina, passando per il Consiglio di Stato fino alle Forze Armate. E guardare anche alle mosse del Capo dello Stato. Neppure Sergio Mattarella, infatti scrive Bisignani sulle colonne del Tempo, "è così convinto di passare dai giardini del Colle ai giardinetti nei pressi di Villa Ada dove, con studiata enfasi, ha fatto sapere che andrà ad abitare. Molti assistenti si sono già dati alla fuga, ad eccezione del suo collaboratore più scaltro, Ugo Zampetti, che appare inamovibile e, da vero kingmaker qual è, sta giocando una sotterranea partita doppia premendo sulla riconferma di Mattarella almeno fino alla fine della pandemia", scrive ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Per decifrare cosa succederà nella corsa al Quirinale, secondo Luigibisogna guardare quello che sta succedendo nei veri palazzi del potere: da Tim a Leonardo, dalla Rai alla Farnesina, passando per il Consiglio di Stato fino alle Forze Armate. E guardare anche alle mosse del Capo dello Stato. Neppure Sergio, infatti scrivesulle colonne del Tempo, "è così convinto di passare dai giardini del Colle ai giardinetti nei pressi di Villa Ada dove, con studiata enfasi, ha fatto sapere che andrà ad abitare. Molti assistenti si sono già dati alla fuga, ad eccezione del suo collaboratore più scaltro, Ugo Zampetti, che appare inamovibile e, da vero kingmaker qual è, sta giocando una sotterranea partita doppia premendo sulla riconferma dialmeno fino alla fine della pandemia", scrive ...

NicolaPorro : #GameOfThrones 2022, finale di stagione: nello staff di Mattarella ora si lavora per il bis... ?? - matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - borghi_claudio : Aria di scatoloni... UGO ZAMPETTI, CHE HA SPERATO A LUNGO IN UN MATTARELLA-BIS PER RESTARE IN SELLA AL COLLE, PUO'…

