Massimo Battista: “Di quali progressi parla il ministro Orlando? Stabilimento in stato preocupante” (Di domenica 16 gennaio 2022) «I progressi che iniziano a vedersi sul fronte di Ilva consentiranno di definire un quadro di insieme più chiaro, che può dare anche una risposta a Piombino e a tutta la filiera». Queste le dichiarazioni, rilasciate ieri a Livorno, dal ministro del Lavoro Orlando. Non sappiamo di quali progressi parli il ministro, conosciamo bene, invece, le condizioni dello Stabilimento siderurgico tarantino il cui stato è fortemente preoccupante. Ancora una volta, un autorevole esponente del Partito Democratico si schiera nettamente in difesa dell’ex Ilva, omettendo colpevolmente di considerare il danno sanitario e ambientale della nostra città. Con buona pace degli esponenti locali dello stesso partito che, a giorni alterni, parlano di ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 16 gennaio 2022) «Iche iniziano a vedersi sul fronte di Ilva consentiranno di definire un quadro di insieme più chiaro, che può dare anche una risposta a Piombino e a tutta la filiera». Queste le dichiarazioni, rilasciate ieri a Livorno, daldel Lavoro. Non sappiamo diparli il, conosciamo bene, invece, le condizioni dellosiderurgico tarantino il cuiè fortemente preoccupante. Ancora una volta, un autorevole esponente del Partito Democratico si schiera nettamente in difesa dell’ex Ilva, omettendo colpevolmente di considerare il danno sanitario e ambientale della nostra città. Con buona pace degli esponenti locali dello stesso partito che, a giorni alterni,no di ...

