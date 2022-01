Margherita di Danimarca | la foto della festa a sorpresa per i 50 anni di regno

Leggi su amica

(Di domenica 16 gennaio 2022) Una cena ain famiglia. A Copenhagen, in un’ala del palazzo di Amalienborg. Così la Royal Family danese ha voluto sorprendere la reginaII diper i suoi 50di. La pandemia, è vero, non consente festeggiamenti in pubblico. Quelli in privato, però, sono ammessi. Ed era il minimo per una donna che, da più fonti, viene definita una regina rivoluzionaria e anticonvenzionale. A volte persino influencer. UnarecenteReginaII di: Getty) È su Instagram che i Reali danesi hanno deciso di condividere un momento intimo e familiare pubblicando sull’account ufficialecasata alcunecena ...