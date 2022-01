Marco Melandri ritratta sul Covid-19: “Era solo una battuta, pagherò…” (Di domenica 16 gennaio 2022) Avevano fatto scalpore, e sollevato un grande polverone mediatico, le parole di Marco Melandri sul Coronavirus. In un periodo dominato, sempre più, da una curva epidemiologica in costante ascesa per colpa della variante Omicron, il centauro italiano aveva dichiarato di esser stato costretto a contrarre volontariamente l’infezione del Covid-19 per evitare il vaccino. Dure, anzi durissime, le critiche arrivate all’uomo di sport che, nella giornata odierna, ha corretto il tiro delle ultime parole ritrattando parzialmente. Le parole di Marco Melandri Ecco le parole dell’ex motociclista della MotoGP che, attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, ha precisato che le sue parole era semplicemente scherzose. Inoltre, ha aggiunto che non augurerebbe nemmeno al suo peggior nemico di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Avevano fatto scalpore, e sollevato un grande polverone mediatico, le parole disul Coronavirus. In un periodo dominato, sempre più, da una curva epidemiologica in costante ascesa per colpa della variante Omicron, il centauro italiano aveva dichiarato di esser stato costretto a contrarre volontariamente l’infezione del-19 per evitare il vaccino. Dure, anzi durissime, le critiche arrivate all’uomo di sport che, nella giornata odierna, ha corretto il tiro delle ultime parolendo parzialmente. Le parole diEcco le parole dell’ex motociclista della MotoGP che, attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, ha precisato che le sue parole era semplicemente scherzose. Inoltre, ha aggiunto che non augurerebbe nemmeno al suo peggior nemico di ...

