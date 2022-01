Mara Sattei | la voce del nuovo pop italiano a FqMagazine | “Ho accantonato la musica per un po’ | con mio fratello tha Supreme sono ripartita”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ha 26 anni, una bella scrittura, il suo percorsole ha avuto anche momenti difficili e per qualche tempo ha staccato la spina da questo mondo. Ci ha pensato suotha, sveglio e uno dei più talentuosi nel mondo hip hop, a prenderle la mano e a condurla verso un successo consolidato. Questa è la storia di– ad Amici 13 era nota come Sara Mattei – che inaugura il suo 2022 con il primo album “Universo”, trainato da uno dei brani più belli del disco in duetto con Giorgia “Parentesi”. Una raccolta di brani inediti ottimamente prodotti (sempre da thache ne ha curato anche la direzione artistica) e con una scrittura sincera e diretta che colpiscono al cuore nel raccontare se stessa e gli amori, così complicati e intensi....

annacasini96 : RT @AmiciUfficiale: Le grandi emozioni tornano di scena sul palco di #Amici21 e OGGI alle 14.00 su Canale 5 ci saranno anche Giorgia e Mara… - FQMagazineit : Mara Sattei, la voce del nuovo pop italiano a FqMagazine: “Ho accantonato la musica per un po’, con mio fratello th… - inutile_canzone : @zzoccolone Cmq la mia opinione quei cantsnti cantanti dovrebbero dare spazio ad artisti giovani come. Bianco mara sattei e Gaia e ultimo - zazoomblog : Mara Sattei: età vero nome fratello fidanzato X Factor canzoni Giorgia Instagram - #Sattei: #fratello #fidanzato… - il_granoto : Mara sattei se mi leggi sappi che ti voglio molto bene -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Sattei

Il nuovo appuntamento di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi, domenica 16 gennaio, alle 14 su Canale 5. Cosa dobbiamo aspettarci? Innanzitutto un ritorno atteso: quello di, che ha partecipato ad Amici 13 con il nome di Sara Mattei. Edizione vinta da Deborah Iurato. La cantante, sorella dell'amatissimo tha Supreme, 'torna a casa' con Giorgia per presentare ...Saliranno poi sul palco Giorgia eper cantante il loro nuovo bravo; va notato che laha partecipato anni fa ad Amici con il nome di Sara Mattei. Sarà dunque per lei un gradito ...Mara Sattei e Giorgia hanno collaborato per la realizzazione di Parentesi, brano in uscita il 14 gennaio 2022.La sedicesima puntata di Amici 21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. La sedicesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il t ...