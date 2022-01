Manifestazione pro vaccini Toti e il sottosegretario alla salute Costa parlano ad una piazza deserta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un centinaio di persone hanno partecipato questa sera alla Spezia alla Manifestazione pro vaccini organizzata da Assoutenti con l’adesione di politici di centrodestra e di centrosinistra. Sul palco il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ma anche l’onorevole Raffaella Paita e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini tra… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un centinaio di persone hanno partecipato questa seraSpeziaproorganizzata da Assoutenti con l’adesione di politici di centrodestra e di centrosinistra. Sul palco il governatore della Regione Liguria Giovannie ilAndrea, ma anche l’onorevole Raffaella Paita e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini tra… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GuidoDeMartini : LA SPEZIA-MANIFESTAZIONE PRO VAX con Toti. Per non incorrere in rischi di assembramento hanno optato per un “distan… - EnricoCEngelma1 : RT @riccardoweiss: La imponente manifestazione Pro Vax tanto acclamata dai media di stato ???????????????????? - RosellaLara19 : RT @Franciscovota: In 100 alla manifestazione #provax alla Spezia, iniziano a vergognarsi? #Controcorrente - Franciscovota : In 100 alla manifestazione #provax alla Spezia, iniziano a vergognarsi? #Controcorrente - RobbyItaliano : RT @riccardoweiss: La imponente manifestazione Pro Vax tanto acclamata dai media di stato ???????????????????? -