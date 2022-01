«Mamma ho ripreso l’aereo»: 10 meme sul rapporto tra Djokovic e l’Australia (Di domenica 16 gennaio 2022) Chiariamoci, tutto era predisposto per la tempesta perfetta. Il nome che si presta a giochi di parole (quante volte avete letto NoVax DjoCovid?), la generale antipatia verso un campione sicuramente eccezionale ma non certo amato da tutti e le dichiarazioni sui vaccini non sempre comprovate da inossidabili prove scientifiche. La scelta definitiva (questa volta sembra per davvero) del tribunale australiano su Novak Djokovic ha scatenato su Twitter una notevole ondata di meme. Le variazioni sul tema sono parecchie: da un’ottima interpretazione dello smart working di Djokovic (old but gold), a nonno Simpson, passando per Boldi e De Sica. Non mancano i riferimenti a Salvatore Caruso, l’italiano che sostituirà il campione serbo nelle partire del torneo. In tutto questo non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Novak ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Chiariamoci, tutto era predisposto per la tempesta perfetta. Il nome che si presta a giochi di parole (quante volte avete letto NoVax DjoCovid?), la generale antipatia verso un campione sicuramente eccezionale ma non certo amato da tutti e le dichiarazioni sui vaccini non sempre comprovate da inossidabili prove scientifiche. La scelta definitiva (questa volta sembra per davvero) del tribunale australiano su Novakha scatenato su Twitter una notevole ondata di. Le variazioni sul tema sono parecchie: da un’ottima interpretazione dello smart working di(old but gold), a nonno Simpson, passando per Boldi e De Sica. Non mancano i riferimenti a Salvatore Caruso, l’italiano che sostituirà il campione serbo nelle partire del torneo. In tutto questo non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Novak ...

