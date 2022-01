Mali | morto l’ex presidente Keita Aveva 76 anni

Advertising

Gio_Pigatto : È morto l'ex presidente del #Mali, l'ultimo eletto, Ibrahim Boubacar Keita. Presidente dal 2013 (dopo la terribile… - ultimora_pol : #Mali Ibrahim Boubacar #Keïta (#RPM|Centro-sinistra), Presidente dal 2013 al 2020, è morto oggi all'età di 76 anni.…

Bamako, 16 gen 14:20 - L'ex presidente del, Ibrahim Boubacar Keita, èoggi all'età di 76 anni per cause ancora non note. Lo riferiscono media regionali e internazionali citando fonti militari. Eletto presidente nel settembre del ...