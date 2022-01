Mafia | Capitano Ultimo | “Una caccia senza paura | così prendemmo Riina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 gennaio 2022) “Ho provato quello che si prova nella battaglia, la voglia di vincere, la voglia di trovare un nemico invisibile e quindi diventare invisibile per trovare un nemico invisibile e prenderlo. E lo abbiamo fatto con forza”. Parole del colonnello Sergio de Caprio, alias ‘’, nello speciale sull’arresto di Totòin onda su ‘Tv’ in occasione del 29esimo anniversario della cattura del ‘capo dei capi’, avvenuta il 15 gennaio del 1993 (VIDEO). Un’intervista esclusiva al ‘’ realizzata dal regista Ambrogio Crespi, che gestisce il canale ‘Tv’ in streaming sui social. Le indagini che hanno portato all’arresto disono state eseguite utilizzando il metodo di Carlo Alberto dalla Chiesa perfezionato dal generale ...