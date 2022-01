Madonna al lavoro al suo nuovo album, il genere musicale scelto: “Seguito di un suo vecchio disco” (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scorso dicembre Madonna ha annunciato di essere tornata in studio di registrazione ed ha promesso che in questo 2022 arriverà della nuova musica: “Sono felice, è così bello essere tornata in studio di registrazione a fare delle nuova musica. Arriveranno delle sorprese l’anno prossimo“. E sembra che la regina del pop faccia sul serio. Secondo il Mirror infatti la cantante americana voglia tornare a collaborare con Kanye West per confezionare un disco R&B. “Madonna sta cercando di convincere Kanye West a tornare in studio di registrazione per lavorare di nuovo insieme, con l’obiettivo di realizzare il sequel del suo classico album RnB Bedtime Stories. Ora Madge vuole lavorare con Kanye su un nuovo album che sarà pieno di brani RnB, un genere in ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scorso dicembreha annunciato di essere tornata in studio di registrazione ed ha promesso che in questo 2022 arriverà della nuova musica: “Sono felice, è così bello essere tornata in studio di registrazione a fare delle nuova musica. Arriveranno delle sorprese l’anno prossimo“. E sembra che la regina del pop faccia sul serio. Secondo il Mirror infatti la cantante americana voglia tornare a collaborare con Kanye West per confezionare unR&B. “sta cercando di convincere Kanye West a tornare in studio di registrazione per lavorare diinsieme, con l’obiettivo di realizzare il sequel del suo classicoRnB Bedtime Stories. Ora Madge vuole lavorare con Kanye su unche sarà pieno di brani RnB, unin ...

